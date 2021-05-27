紡拓會攜手臺灣紡織業者前進香港，今年以高機能、環保、抗菌和抗病毒等話題產品，吸引各服裝品牌、通路及製造商前來採購。據紡拓會現場調查，展出二天共計128位買主到訪，預估商機約200萬美元。

香港為全球重要服裝及紡織品的採購中心，歐美知名品牌皆在香港設立採購辦公室。本周於香港觀塘R One Space辦理之香港樣品展示間活動，前來採購的國際重要品牌及製造商，如：Canada Goose、Esprit、High Fashion Garment、Limited、PVH Far East、Ralph Lauren、Skechers、Tesco Sourcing、YGM、Zara。

本次香港拓銷活動計有10家業者參加，展出產品包括各式機能及環保布料、成衣服飾，例如：兼具流行性及功能性之布料、因應疫情研發出的抗菌及抗病毒布料，以及各式抗靜電、抗電磁波之防護用紡織品，還有友善環境的生物可分解、回收寶特瓶、牡蠣殼再製的紡織品等，紛紛獲得買主踴躍地洽詢。

由於各國邊境管制尚未完全解除，紡拓會於成功辦理東京、胡志明市、河內、香港等地樣品展示間活動之後，將繼續於6月辦理雅加達活動、7月辦理巴黎活動，以協助臺灣紡織業者超前部屬後疫情之市場商機。

(時報資訊)