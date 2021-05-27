行政院會今（27）日討論國發會提出紓困4.0方案報告，國發會主委龔明鑫在會後記者會表示，行政院長蘇貞昌要求要「開倉濟眾」，此次紓困4.0聚焦拯救內需消費產業，今日院會為確立方向及原則，相關部會將秉持3原則，盡速推出新一波計畫及預算細節。

行政院發言人羅秉成表示，以行政及立法程序估算，若新冠肺炎紓困條例修正草案能在5月31日獲立院三讀通過，最快6月3日院會可提出紓困4.0方案、6月4日起開始部分實施。此期間各產業若亟需急難救助，因不匡列在特別預算內，請相關部會先予以協助支持。

龔明鑫表示，紓困4.0方案將採取個人補貼、產業紓困補貼及紓困貸款協助等3大方向進行，個人補貼將以去年建立的發放制度為基礎加快撥付，產業方面立即寬列支援受衝擊產業，貸款協助除增加額度，並將採數位分流方式簡化申請、提升效率。

龔明鑫及羅秉成指出，今年受衝擊產業與去年不同，去年因國外疫情嚴峻，對傳統製造業造成較大衝擊，相關紓困預算達400多億元。今年則因本土疫情升溫，對內需消費產業衝擊較去年嚴重，出口導向的製造業則因全球景氣復甦而持續成長，支撐大部分經濟活動。

龔明鑫表示，由於受衝擊較重產業與去年不同，相關紓困預算編列須因應調整。不過，由於已有去年經驗，相關流程將更為暢快、效率更提高，僅部分資料須更新，不會像去年出現大排長龍，造成民怨或防疫破口狀況。

紓困重點方面，龔明鑫指出，因有些部會有薪資及投保限制，發放條件待完整後會在對外說明。不過，個人補貼原則上比照上次發放一次性補貼，發放基準則將微調，受衝擊產業補貼則依據去年標準從寬認定。

龔明鑫表示，個人補助原則上中低收入戶加碼4500元、急難紓困1～3萬元、自營工作者3萬元，農民1萬元、漁民1萬元、甲級漁工3萬元，導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機等3萬元。

產業補貼方面，先前標準為營收衰退逾5成者可提出申請，將補助4成薪資、上限2萬元。龔明鑫表示，此次將以產業別區分，由於5～6月狀況較嚴峻，將依院長蘇貞昌指示從寬認定，原則上按員工人數補貼薪資每月2萬元。

紓困貸款方面，龔明鑫表示均延續去年方案，其中央行針對中小企業貸款匡列3000億元額度，將追加1000億元至4000億元，勞工紓困貸款每人最高10萬元亦持續，目前已有90多萬人受惠，此次再提撥500億元額度，可再讓50萬勞工受惠，去年申請者亦能再申請。

(時報資訊)