歐盟的律師代表周三指控阿斯利康(AstraZeneca)未能遵守歐盟27國的新冠疫苗供應合約，並要求比利時一家法院對該公司處以鉅額罰款。

歐盟在今年四月將該英國/瑞典藥廠告上法院。阿斯利康此前表示，在今年六月底前只能供應1億劑疫苗，而不是供應合約的3億劑疫苗。

歐盟希望該公司在六月底前至少交付1.2億劑疫苗。而到五月初，阿斯利康只交付5000萬劑，仍遠低於合約的2億劑。

歐盟委任律師Rafael Jafferali在法院的首場聽證會上表示，阿斯利康未能遵守合約，歐盟正要求每劑每一天的延遲，要求賠償10歐元。

阿斯利康代表律師Hakim Boularbah則在法庭上回應，這樣的賠償方式到7月1日可能會高達2億歐元(約2.44億美元)，並要求法官在做負面判決時應修改這一數字。

另外，歐盟律師也尋求對於違反合約，額外處以1000萬歐元的罰款。

(時報資訊)