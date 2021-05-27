台指期開盤震盪激烈，台股開盤下跌開出，尾盤MSCI調整盤後生效因素，指數尾盤跌幅收斂，守住16600點，終場以16601.61點作收，小跌42.08點，跌幅0.25％，成交金額5333.2億元。

資深分析師柯孟聰指出，台股這波下跌2500點，目前反彈到0.618(黃金分割率)位置，也剛好在下降趨勢線16600點附近，台股呈現遇壓整理，高檔震盪情況。

目前觀察重點還是在於本土疫情及美股表現，現階段疫情持續擴大，台股跌深後仍可走出一波反彈，疫情是不是持續延燒，導致台股會利空重挫還是利空鈍化，還要等待驗證。而美國持續圍繞在通膨氛圍裡，觀察下個月FED縮表動作，有可能造成較大震盪。整體而言，目前還在緩漲急跌的長多格局中，會不會C波下跌，未來幾個交易日應該會有所表態。

就資金流向來看，盤中台股資金比重最高的是航運股，占比達到39％，電子股僅有37％，最後一盤MSCI盤後生效，才將電子股比中拉回4成。

柯孟聰表示，聰明的資金還是會流向最有利的類股，航運、塑膠、鋼鐵、造紙依舊是主流，電子股欠缺領頭羊，行情頂多一日。也因為資金集中，造成震幅大、當沖熱，今天都還有5000億元以上成交量，成交量有些失真，台股指數要再往上爬，要期待電子股回神。

櫃買指數小幅收高，以198.61點作收，上漲0.58點，漲幅0.29％，成交金額601.62億元。

(時報資訊)