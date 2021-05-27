富國囤積新冠疫苗，導致全球疫情延續。

全球取得機制（COVAX）的目標是為全球92個低所得、中低所得國家與經濟體提供新冠疫苗，但是今年4月底，負責COVAX運作的全球疫苗聯盟執行長柏克利（Seth Berkley）卻突然向各國表示，按計畫運送疫苗的承諾將「跳票」，指出印度疫情嚴峻、阻止出口是無法供應疫苗的主因。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）26日報導，由世界衛生組織（WHO）與全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）主導的COVAX計畫於2020年初成形時，原本是類似美國的「神速行動」（Operation Warp Speed），加速疫苗配送，讓發展中國家的醫護人員都能夠接種新冠疫苗。按照全球疫苗聯盟官網介紹，全球92個低所得、中低所得國家與經濟體都能透過COVAX取得疫苗。

不過報導指出，預計讓10億人接種的理想，遇上現實時變得不堪一擊，4月28日，柏克利的辦公室向92國發布信函、宣布壞消息：向他們承諾的數百萬劑疫苗不能來了。柏克利指出，COVX疫苗主要供應國為印度，但因為印度新冠疫情暴衝，疫苗輸送突然不能成行了。

這些中低發展國家全都指望透過COVAX取得疫苗，數千萬名已經施打過第1劑疫苗的醫護人員，突然間不能再安排施打第2劑了，這些國家原本希望安排其他第一線人員、弱勢族群接種疫苗，現在希望也漸漸落空。

報導指出，阻礙COVAX計畫運作的因素主要包含各國的疫苗國族主義，傾向將國民擺在優先順位，另外也包括全球疫苗生產短缺的問題。

事實上，柏克利4月底接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時就強調同樣問題，他當時說COVAX已經設法在2021年底前獲得超過20億劑新冠疫苗，這些疫苗應該足夠讓低所得國家約30%人口接種，但疫苗實際上沒有到位，他指控富裕國家購買了超過國民人口15億劑的疫苗數量，「因為他們不知道哪些疫苗有用。」

他呼籲富裕國家分享疫苗，好讓COVAX確保至少讓全世界的醫護人員能夠接種疫苗。

另外，同一天也接受CNN專訪的南非普世聖公宗（Anglican Church）大主教麥加博（Thabo Makgabo）表示，他認為COVAX「注定要失敗」，痛批COVAX的目標「缺乏野心」，同時也因為富國囤積疫苗，導致計畫受阻。

世衛官員先前指出，6月之前，預計讓低所得國家中的3.3%人口接種疫苗，麥加博嫌棄目標居然只有3%。

麥加博說，他曾親眼目睹患者死亡時無法和家人道別，再看看現在印度的處境，有些人擔心非洲可能也會面臨同樣規模的疫情，「當其他國家在囤積疫苗時，整個（非洲）大陸將從地球抹去。」他強調這不只是道德問題，也是關於貪婪的問題，以及面對死亡時，全世界應該要站起來發聲，反對這類行為。

(中時新聞網)