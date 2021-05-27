中華隊三對三女子籃球隊這次由錢薇娟帶隊出征，目前已抵達奧地利進行東京奧運資格賽，而出發前中華籃協為團隊配發中衛醫療用口罩、奧會提供醫療及N95口罩，籃協表示：「N95數量不多，但醫療用口罩肯定夠用。」但沒想到抵達奧地利後當地卻說口罩不符合規定，幸好有在奧地利台灣留學生立刻聯繫錢薇娟，送上符合奧地利規定口罩，讓錢薇娟暖心發文大讚「出外靠朋友」！

而中華籃協表示，台灣醫療口罩不符合奧地利規定，是因為奧地利規定就是要使用3D立體型口罩，另外中華籃協為求保險，先行致電中華隊下一站匈牙利，詢問當地口罩相關規定，而匈牙利主辦單位表示：「我們並沒有這樣的口罩規定，可使用一般醫療用口罩，這規定只有奧地利才有。」

中華隊已在奧地利比了兩場賽事，26日首戰就面對地主奧地利，中華隊在開賽雖一度展現外線優勢取得領先，但隨後體能調節出狀況，最終奧地利以21比15結束比賽，27日中華隊則對上人高馬大的義大利隊，因為身材劣勢中華隊以14：21輸球，苦吞在奧地利二連敗。

這次中華隊原本有選進國泰陳鈺君當第四人，但國泰對疫情考量有疑慮婉拒徵召，在相關積分排名規定下，中華隊面臨無人可替換狀況，因此僅能以3人無替換球員狀況出征，後續體能狀況將面臨嚴峻考驗，接下來中華隊將於台灣時間31日前往匈牙利繼續力拼奧運資格。

(中時新聞網)