高雄五星級觀光飯店在5月中疫情升至三級警戒之後，平均住房率迄今已崩跌到只剩下5％到7％，業界「面臨前所未有的絕境」，影響更甚去年，且已嚴重影響觀光旅館數以萬計從業人員及家人的生計，高雄市觀光旅館公會理事長林子寬27日呼籲政府，即刻展開救援行動、紓困，並且加強力道、挹注更多補助，帶領觀光產業避免這波倒閉潮。

高雄市觀光旅館公會理事長林子寬指出，新冠肺炎（COVID-19）本土疫情，自從今年5月中旬爆發，全台進入第三級警戒至6月14日，所有旅遊餐飲業急凍，高雄飯店平均住房率，有如雪崩一般，掉到只剩下5％到7％，餐廳受制於「禁止內用」的規定，營業額更只有正常營業的10％左右，嚴重影響觀光旅館業數以萬計從業人員及家人的生計。

林子寬表示，有了去年的經驗，各飯店都做了很多相對應的措施，例如節能、集中排房、鼓勵休假、以及銷售便當等，以降低成本和浪費，但，礙於觀光飯店的固定經營成本與需要眾多人力支撐服務，觀光產業已「面臨前所未有的絕境」，影響更甚去年。

他說，交通部去年針對觀光和陸海空運紓困與補助，共執行了485億元，其中，薪資補貼100億元、營運成本補助15億元、融資貸款各項利率優惠22億元、以及觀光產業人才培訓30億元。

仰賴政府出手相救，觀光業才能暫時喘息保持一線生機，不過，林子寬強調，今年疫情更加嚴峻，多起社區感染，導致大家選擇閉門在家，往昔人潮不斷的夜市或百貨公司，宛若空城，消費縮手，去年奄奄一息，僅靠國內旅遊支撐的觀光產業，遭此二次重擊，「目前正在瀕死邊緣掙扎」。

身為高雄市觀光旅館公會理事長的林子寬，憂心台灣觀光產業歷經一整年摧殘後，「可能過不了這次難關」，因此，他26日提出呼籲，觀光旅館除了自救保持戰力之外，更急需政府再度伸出援手，在薪資、稅金、租金等方面祭出利多。

林子寬建議，政府應對高雄觀光飯店，進行員工薪資補貼、營運成本補助、水電等公用事業費率減免、各項稅金減免、融資貸款各項利率優惠、以及有利觀光飯店經營的措施等6項，「即刻展開救援行動」，因為，只有政府加強紓困力道、即時挹注更多補助金額，才能帶領觀光產業避免這波倒閉潮。

(工商 )