疫情爆發，全國進入三級警戒，許多行業陷入困境，基隆市政府規畫紓困方案，目前先提供1億元中小企業防疫喘息貸款，商號最高貸款100萬元，公司最高500萬元、利率 2.045％，最長貸款7年。

林右昌指出，第一提供中小企業紓困單一窗口專，第二規畫1億元中小企業防疫喘息貸款，總放貸額度1億元，商號最高貸款100萬元、公司最高500萬元、利率2.045 ％，最長貸款7年，並提供最低半年、最長1年的貸款本金或利息遞延繳付，只要申貸金額100萬元以下者，隨到隨審。

第三提供100萬元青創融資及5年利息補貼；第四針對已申請青年創業貸款100萬以內的利息補貼，經審查後補貼期限可由24個月延長為36個月；第五安心即時上工補助，每月補助工作時數80小時、每小時工作津貼160元，每月最高1萬2800 元，最長可工作6個月。

第六安心即時上工補助，勞工參加訓練課程，得依實際參訓時數補助訓練津貼，補助標準比照每小時基本工資160元、每月最高為 120 小時，參訓勞工每月最高可領到1萬9200；第七防疫旅宿員工薪資及市民入住補助。

此外，也針對市有房地出租店舖租金減免、公有零售市場攤位使用費減免、促參場館土地租金及權利金減免以及稅捐緩繳及減免等措施，其中市有非公用房地出租店舖經營飲食業等民生必需行業， 5、6 月減收租金30％（扣除暫停使用免收租金期間）；營業市場暫停期間免收攤位使用費；娛樂業者可扣除未營業天數或未使用娛樂設施按比例減徵娛樂稅。

(中時 )