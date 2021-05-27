台灣10天暴增47例死亡個案，其中1例為40多歲的台灣籍女性（案5676），曾與確診者接觸，5/19入住防疫旅館，當天就發燒，5/25死亡，為目前最年輕的死亡個案。

對於今天出現40多歲死亡個案的死亡原因為何？發言人莊人祥表示，死亡這裡通常沒寫死因，就是不詳，無法了解他有沒有慢性病。指揮官陳時中也回應，整體來說，因為染疫相關年齡偏大，相對死亡風險比較高，若以現在來看，還是1％沒有明顯偏高。

中央流行疫情指揮中心今宣布新增13例死亡個案，其中案5676為本國籍40多歲女性，曾接觸確診個案，5月19日採檢後入住防疫旅館，同日出現發燒症狀，25日死亡。

目前國內累計1124例境外移入、5584例本土，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另15例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3549、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中59例死亡。

對於今天出現三名個案在集中檢疫所死亡，一名在防疫旅館死亡，醫福會執行長王必勝表示，接下來會加強集中檢疫所中，住民互動的頻率，設備部分，也會給體溫量測設備，現在買了三千多台，每個人都會有一個，並教他們使用如何回報數字。

王必勝說，再來也會準備類似氧氣設備，在轉運送的時候，替患者增加血氧濃度。「昨天的各種會議中，針對運送過程流程建立起來，不管是119，或是後送醫院綠色通道建立起來，希望減少像今天這樣發生。」

專家小組召集人張上淳則表示，特例的狀況。看起來不是說很年長，但也發生了這樣突然過世，這確實需要清楚的資訊，目前初步疫情調查資料還無法說明，難以判斷特殊案例背後的狀況，但整體還是希望不管病人在集中檢疫收治的地方，希望不是年紀大的都避免意外發生。因此羅副有說昨天專家小組會議有提出指標，希望各單位不足的狀況指標能夠極簡單位，可以迅速提供醫療協助，避免意外再度發生。

(中時新聞網)