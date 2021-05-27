台北市環保局接獲新北市通報，大坑溪遭不明白色泥水汙染，雙北市即出動稽查人員到場，循線追出新第營造公司私接管線，把未處理過的泥水直接排入溪中，嚴重影響溪水環境，依《水汙染防治法》開罰3萬元到300萬元，也已要求業者立即停止排放改善。

北市日前接獲新北市在「雙北共同稽查汙染聯繫平台」通報，民眾反映大坑溪遭排放白色泥水汙染，雙北市即出動稽查人員前往民眾陳情地點展開追查。

北市環保局稽查大隊長顏伶珍指出，循線在案址周邊查獲位於舊莊街1段145巷旁，一處由新第營造工程公司承攬的新建工程工地，正將工地內蓄積的泥水，利用管線排入雨水溝，且水色與汙染大坑溪水色相符，加上雨水側溝也是流向大坑溪，判定為該工程產生大量泥漿水隨雨水側溝汙染大坑溪。

顏伶珍表示，經查該工地施工區域因昨天雨勢較大導致工區內積水，工地內雖有設置沉砂池，但工人私自接管將積存廢水排放至雨水側溝，泥漿水未經由防治設備處理直接排入大坑溪。

她說，由於新第營造公司汙染事證明確，除現場已要求業者立即改善、停止排放廢水外，也將依違反《水汙染防治法》第30條第1項第2款規定逕予告發，處3萬元到300萬元罰鍰。

(中時 )