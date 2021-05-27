疫情持續嚴峻，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署呼籲求職民眾及求才廠商減少不必要的外出，台灣就業通(www.taiwanjobs.gov.tw)網站持續開發工作機會，讓求職民眾不用出門也能在家尋得好職缺；廠商若有求才需求，以電話及電子郵件聯絡各就業中心，即可辦理職缺線上刊登，不用出門就能找到所需人才。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署特陸續開發如上銀科技、光洋應材、大亞電纜及群創光電等知名大廠工作職缺，合計上千個工作機會供求職民眾選擇，其中還有營建公司開出75K要找工安衛生工程師

劉邦棟表示，求職民眾也能使用勞動力發展數位平台，透過線上就業促進研習課程，學習求職面試技巧及履歷撰寫等相關課程，增進自己的職場軟實力。在職民眾也可利用此數位平台的各項免費學習資源自主學習，不僅習得產業專業知識，同時也提升自我職場競爭力。

現在適逢畢業季，劉邦棟也建議青年求職者，使用「Youth職涯就業諮詢平台」與職涯顧問進行一對一諮詢服務，只要是18-29歲青年，到台灣就業通網站註冊登入，就能預約諮詢時段，在家就能與專業顧問一起探索職涯目標及履歷診斷。

雲嘉南分署表示，所屬各就業中心在防疫期間服務不打烊，持續受理各種業務，各中心簡化業務的辦理流程，減少民眾在中心所停留的時間，並啟動臨櫃民眾「簡訊實聯制」登記，全力配合相關防疫措施，也呼籲洽公民眾應盡個人責任，把口罩戴好且保持社交距離。

此外，因應全國疫情第三級警戒延長至6月14日，分署辦理的各項職業訓練均改採遠端視訊教學，另外6月14日(含)以前各類技能檢定報名受理及辦理期程也一律延期，相關資訊可至雲嘉南分署官網(https：／／yct168.wda.gov.tw)最新消息查詢。

(中時 )