本土疫情嚴峻，國民黨前主席朱立倫擔憂，當全球經濟在大規模施打疫苗下開始報復性復甦時，台灣經濟卻因為疫情反撲，可能面對報復性衰退的陰霾，他推估缺乏疫苗下，市場要回復正常至少要4到6個月，呼籲政府面對經濟衝擊寧可超前部署，等待校正回歸時就太晚了。

朱立倫說，2020年新冠肺炎爆發，台灣的住宿餐飲業損失5.99％、休閒服務業損失5.90％，支援以及其他服務業則2.15％。所幸台灣的經濟命脈半導體及電子產業出口強勁，讓台灣去年成為少數經濟正成長的國家。

朱立倫表示，今年5月中，當美國預計要給人民施打第3劑疫苗，世界正在逐步解封的同時，疫苗施打率還不到1％的台灣突然疫情爆發，全台迅速進入軟性封鎖的三級警戒。

他指出，內需市場進入半癱瘓的狀況，服務業損失慘重；外需市場也同時遇到了困境，缺水，跳電加上疫情爆發卻短缺疫苗。從國際投資人的觀點，下半年台灣的外銷訂單也不樂觀。

他認為，去年的經濟救急方案很多但並未真正上埸，現在才是真正考驗的開始。在缺乏疫苗的狀況下，市場要回復正常，保守估計至少4到6個月。財經部會必須針對各行各業受到的衝擊開始超前部署，尤其是現金流為主的服務業要立即救急。

他提醒，許多小吃店、零售業，小本生意已經快撐不下去，政府一定要拿出解方照顧，避免下一波的失業潮的來臨；其他紓困方案也要具體、精準落實到受影響的個人及企業，不能只是大撒幣就了結。

(中時 )