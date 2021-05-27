新冠肺炎確診人數不斷攀升，警消與醫護人員同樣站在防疫前線，台中市副議長顏莉敏指出，目前疫調和口罩稽查，都是由基層員警擔綱，消防員也是處於高風險環境，除了口罩外，沒有更有保障防疫裝備，呼籲地方及中央，沒有完善配套措施、公布疫苗施打計畫、補足防疫裝備前，不要隨意將警消推上戰場。

顏莉敏指出，全國約有8萬多名警消人員，警察約7萬人，消防員1萬5000多人，目前員警除協助稽查口罩外，還要針對應停業場所進行取締，甚至許多不配合民眾在大街上與警察上演追逐扭打場面，萬一接觸到確診患者，後果不堪設想。

顏莉敏說，消防救護人員除了接送確診病例、有接觸史、居家檢疫或自主隔離民眾外，也不會特別穿上防護衣，同樣處在高風險環境中。警消在原有業務中加上防疫工作，似乎是一群被遺忘的孤兒，直到日前有警察確診，中央流行疫情指揮中心才意識到嚴重性。

顏莉敏強調，不論中央或地方配給的防疫戰備物資，都無法滿足每位警消，加上疫苗施打率消防救護人員僅3成多、警察更不到1成，她疾呼沒有完善配套措施、公布疫苗施打計畫、補足防疫裝備前，不要隨意將警消推上戰場，再英勇的戰士沒有武器和盔甲，上了戰場也是束手無策。

(中時 )