OPPO今（27）日正式宣布Find X3系列的Find X3 Pro即將於6月5日正式登台，集結10bit色彩引擎、十億色雙主鏡頭、升級的十億色臻彩螢幕，以及旗艦規格和曲線流線外形登場，期待為使用者提供全新體驗。凡選購Find X3 Pro即可享國際聯保、專屬維修通道等服務。此外，OPPO也將推出全新Enco Air及Enco Buds真無線耳機，為喜愛音樂和手遊的使用者提供暢快的視聽體驗。

OPPO以超感旗艦的定位打造十年之作--Find X3 Pro，延續該系列前衛的設計，外型上以航太科技為靈感，透過熱鍛玻璃工藝打造機身與鏡頭組零接縫鍛點，呈現獨家的「環形山」鏡頭設計和曲面流線，機身重量約193克，握持手感輕盈。本次推出閃耀亮面「鏡黑」及霧面「霧藍」兩色，背蓋分別是一體化鏡面光澤的陶瓷釉感，以及滑順手感的磨砂工藝。

OPPO Find X3 Pro首度搭載10bit色彩引擎系統，從鏡頭拍攝、編碼、存儲、解碼到螢幕顯示，都支援10bit圖片與影片規格，相較於傳統手機有高出64倍的色彩表現力。

OPPO Find X3 Pro 搭載十億色彩雙主鏡頭，不分主次輕鬆拍出最佳畫質的照片。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

在相機部分搭載十億色彩雙主鏡頭，廣角、超廣角鏡頭在感光元件規格一致，更是採用與SONY聯合研發的IMX766感光元件，以在低光源、逆光、動態或精采瞬間等拍攝環境下，能夠輕鬆拍出最佳畫質的照片，規格分別是F1.8光圈與OIS光學防手震設計的5000萬畫素廣角鏡頭，及F2.2光圈與原生110°的5000萬畫素超廣角鏡頭。在超廣角鏡頭部分，特別將航太領域中常見的自由曲面技術應用於鏡面中，更精準的控制光線方向，有效防止照片變形的情況。鏡頭組中還搭載了最高60倍放大的顯微鏡頭，能夠呈現出肉眼無法看到的微觀世界，如鮮花的紋理、皮膚狀態等。此外，OPPO Find X3 Pro在錄影功能中推出全新的電影模式，支援4K高畫質錄影、BT.2020色域、10bit色深的HDR錄影，以滿足更多創作者在使用上的應用場景。

透過10bit色彩引擎，OPPO Find X3 Pro支援10bit原生顯示十億色彩影像，在配置6.7吋螢幕及支援120Hz，智慧動態刷新率的規格下，還原拍攝當下的生動鮮明並帶來卓越的使用體驗，並獲全球評測機構DisplayMat的A+評價。在智慧動態刷新率的部分，可在5-120Hz範圍內根據使用場景自動調整刷新率，以達到平滑流暢且省電的效果。除此之外，OPPO的O1超感畫質引擎為HDR 影片帶來優化畫質的技術，在十億色臻彩螢幕的顯示下，觀看影片時呈現豐富的色彩和清晰的暗部細節，享受超越以往的視聽感受。

除在色彩影像上有旗艦級的表現，OPPO Find X3 Pro搭載Qualcomm Snapdragon 888 5G處理器，搭配12GB RAM+256GB ROM的儲存空間，並支援11個5G頻段，能快速因應不同場景的需求。Find X3 Pro也集結獨家65W SuperVOOC 2.0 超級閃充，續航力及充電速度都能符合多樣化需求。防塵防水也為最高IP68級！ 建議售價為NT$32,990元，自5月28日開放預購，6月5日起全通路上市。

OPPO本次針對Find X3 Pro上市起推出專屬服務，除原先OPPO全機型手機皆有的免費到府收送，Find X3 Pro使用者將享有國際聯合保固、台灣北中南服務中心的專屬維修通道、免費借用Reno5系列備用機的專屬服務，在指定官方通路選購更享有效期一年的1T雲端空間（名額有限，贈完為止）。此外6月30日前在OPPO全台體驗店和網路商店購機完成登錄審核，還享12個月螢幕意外保障服務和6個月

OPPO Find X3 Pro 自5月28 日11:00起至6月4日 23:59止開放預購，凡於OPPO全台體驗店、OPPO網路商店與指定網路購物平台（PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物）預購，可獲OPPO Enco W51真無線耳機乙個（市價NT$2,990），及OPPO原廠凱夫拉保護殼乙個（市價NT$1,290），另於神腦線上、遠傳friDay 購物、台灣大哥大myfone 購物亦享預購專屬優惠，以上贈品數量有限，送完為止。6月5日起中華電信、台灣大哥大、遠傳電信同步上市，上市首日也將由中華電信搶先開賣Find X3 Pro霧藍色，更多購機詳情及方案可洽各電信業者。

OPPO Enco Air真無線耳機（左）與OPPO Enco Buds真無線耳機。（OPPO提供／黃慧雯台北傳真）

除Find X3 Pro，OPPO也即將於六月推出兩款真無線耳機，分別是OPPO Enco Air及Enco Buds！Enco Air真無線耳機以半透明外盒設計呈現獨特外型，耳機配有IPX4級防水，採用半入耳式設計且單隻耳機僅3.75 克，擁有10分鐘充電，聆聽8小時的續航力。採用12mm複合鍍鈦振膜動圈並支援AAC音訊格式，以還原高低頻細節，可聆聽渾厚的低音和明亮清晰的中高音，為暢快聆聽提供高解析音質的享受。通話部分以AI深度通話降噪技術，在任何環境 中皆能有效提取人聲，降低環境噪音，獲得更清晰的通話體驗。建議售價為NT$1,999元。

Enco Buds真無線耳機則提供更好入手的入門選擇，耳機配有IP54級防塵防水，並同樣提供單次充電聆聽6小時的長續航時間。內建全新升級的藍牙5.2晶片提供更穩定的連接性，另全新驚喜則是輕觸3下即開啟的低延遲遊戲模式，提升遊戲畫面和聲音同步率，為喜愛手遊的使用者改善干擾與穩定性，輕鬆享受真無線帶來的視聽體驗。建議售價為NT$1,299元。

(科技)