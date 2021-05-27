對於總統蔡英文昨（26）天指出，「只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險」。郭正亮緩頰，姑且說她被幕僚誤導，但怎會誤導到這個程度？全世界藥品大部分都不是這樣交易的，現在想要直接跟BNT、莫德納談，不要跟代理商談，這完全沒有知識，講這就是騙人！

郭正亮今（27）日在中天電視《頭條開講》表示，他在當立委時有跟西藥代理商公會有接觸，「跟原廠買藥比較有保障」的說法，是把人家講成甚麼？倒底懂不懂國際藥品行銷？西藥代理商都是白癡嗎？西藥代理商不能保證原廠品質？在說給誰聽？

周玉琴問說國貿不是蔡英文強項？郭正亮緩頰，姑且說她被幕僚誤導，但怎會誤導到這個程度？難道不會去問一下西藥代理商公會？這很容易問，怎會說代理商不能確保原廠品質？所以一定要向原廠買，全世界藥品大部分都不是這樣交易的，有沒有搞清楚啊？怎會講這種話？

郭正亮強調，很多原廠是做藥品開發，甚至不一定有國際行銷部門，就是專心研發，BNT、莫德納都是小廠，是以專利為主的公司，很多都是授權，譬如歐洲、大中華區，所以上海復星拿到大中華區代理權。

周玉琴表示，現在就是想繞過上海復星跟德國原廠談。郭正亮指出，全世界沒有人這樣做生意。如果要這樣，當初BNT、莫德納都有來台灣，找台灣投資，那時為何不投資？如果早就不想要納入大中華區市場，那就去投資BNT、莫德納，像是創投。但是當初看不起BNT、莫德納，因為是小廠，可能不一定會成功，結果他們成功了！

郭正亮砲轟，BNT、莫德納成功之後，我們再講一些有的沒的，想要直接跟BNT、莫德納談，不要跟代理商談，這完全沒有知識，講這就是騙人！

(中時新聞網)