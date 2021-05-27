據台灣世界展望會調查，受助童中家中無網路者高達83％、無個人可使用的數位設備約43％、沒有網路也沒有設備的則有22％。展望會指出，隨著近日疫情急速升溫，教育部宣布全國延長停止到校上課至6月14日，偏鄉弱勢兒童因缺乏完善數位設備資源，無法順利在家連線遠端教學，將可能跟不上學習進度，甚至遭遇挫敗感，學習意願低落。

如目前就讀國中一年級的小馨（化名)，由父親獨力養育。多年前父親因一場車禍，雙腳受到重傷，導致行動不便，無法正常工作，家中經濟僅能依靠社會補助，近日因台灣疫情進入至第三級警戒，全國學生停止到校上課，採遠距教學方式學習，這讓家裡沒有數位相關設備的小馨感到苦惱，只能暫時先跟親戚借電腦，「遠距教學需要電腦上課，親戚有時也會需要使用電腦，我的學習就必須中斷，會比較不方便。若有一部自己的電腦可以上課就好了，我就可以與同學相互分享學習心得和重點。」

台灣世界展望會表示，台灣還有許多經濟弱勢家庭下的孩子面臨一樣的狀況，他們可能因為家地處訊號微弱的山上或偏鄉地區，或是缺乏一台電腦，導致他們無法好好進行遠距學習，展望會發起「你捐款，貧童遠距學習不中斷！」行動，透過「兒少數位設備支持」及「數位學習教室」等兩大階段方案。

展望會邀請民眾捐款支持「你捐款，貧童遠距學習不中斷！」行動，台灣世界展望會預計籌募1200萬元，第一階段先募集數位設備送到偏鄉；展望會也與台灣大哥大攜手合作「一人一平板，停課不停學」，同步募集100台平板電腦提供偏鄉弱勢學童，協助在疫情停課期間，仍可順利在家連線遠距教學，維護最基本的受教權利，未來展望會更將建構完善的數位學習環境，讓學習不再有城鄉差距。

捐款可洽台灣世界展望會官網或愛心專線：02-2175-1995。

(中時 )