由全球知名的遊戲發行商 Devolver Digital 發行、 Flying Wild Hog 工作室擔綱製作的《影武者 3》即將於 2021 年上市，繼釋出三段遊戲內的任務搶先看之後，Devolver Digital 進一步揭露遊戲中各種不同槍枝武器的展演，還有與各式敵人實戰的刺激畫面，讓玩家們能夠深入《影武者 3》的緊湊戰鬥中，化身主角王洛（Lo Wang）一同體驗征伐各種神靈鬼怪的快感！

《影武者 3》武器展演

武器展演影片

更多高傷害的侵略器械都在《影武者 3》中現身，包含各式重型軍武、武士刀，還有那些令人毛骨悚然、隨時會讓敵人血濺當場的武器！展演影片中揭露出一些可供王洛攜帶上前往這趟冒險旅途的選擇，從經典的左輪手槍、雙槍、榴彈砲等應有盡有。有一些武器甚至可以超越原本的上限，在大屠殺中升級成更具威力的樣貌，例如「Outlaws（暫譯：非法之徒）」可以升級成「Igniter（暫譯：引燃者）」，在戰鬥中擊發出燃燒的子彈，槍口也散發跳躍的火光，傷害也是無庸置疑的。

《影武者 3》敵人實戰

敵人實戰影片

《影武者 3》中對敵對陣營也花費不少心思進行調整，從原始設計、充滿暴慾的攻擊姿態和撕扯獵物的表現。透過敵人實戰影片，幾位在王洛的旅途中出現的新敵人已經擺出他們迎戰的架式，除了可以一窺他們特殊的攻擊模式以外，來自地面上的、空中的，甚至地底下的襲擊將接踵而來，玩家們可得小心應戰了！

由全球知名的遊戲發行商 Devolver Digital 發行、 Flying Wild Hog 工作室擔綱製作的《影武者 3》即將於 2021 年上市，有興趣的玩家們可於 Steam 頁面上將其加入願望清單，即可獲得遊戲的最新消息。

(科技)