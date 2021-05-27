台灣疫情嚴峻，清華大學榮譽教授李家同懇求政府，早日買到疫苗。資深媒體人王淺秋則卑微請求政府以蒼生為念，不要再搞認知作戰爭功諉過，否則，悲情的台灣還要犧牲多少人命。

李家同今（27）日在臉書公開懇求政府早日買到疫苗，如果不能短期內結束疫情在台灣肆虐，會造成很大的問題，包括台灣醫療系統的崩潰、店家被迫歇業，民眾也已經有很多人請無薪假，就計程司機而言，很多也因安全不再開車，仍在開車的人則收入大減，對於需要外出上班的人，更是每天提心吊膽。

清華大學榮譽教授李家同今在臉書公開懇求政府早日買到疫苗。（圖／摘自李家同臉書）

李家同更呼籲大家，如果有宗教信仰，現在是祈禱的時刻了，「希望你能祈求上蒼，使得我們國家的重要官員能關懷天下蒼生，早日買到疫苗。」

對此，王淺秋在臉書感嘆，希望大官能關懷天下蒼生，居然還要禱告請求，這是今天悲情的台灣。她指出，蔡英文總統阻擋地方政府購買由上海復星代理的德國BNT疫苗，理由再怎麼美化，謊言仍然一戳就破，什麼原廠簽約安全才有保障，人家亞洲代理簽約是基本商業常識，進的也是歐洲疫苗。

針對台灣疫苗進口時間、數量，王淺秋指出，一年多以來，政府版本超過50種，如今被彭博新聞認定，在疫苗接種步調上，台灣排名全球倒數，且恐怕要6年才能達到群體免疫，因此真的卑微請求政府，以蒼生為念，不要再搞認知作戰爭功諉過，「我們還要犠牲多少人命，才算人命」。

(中時新聞網)