台北市捷運局日前舉辦萬大線列車外觀塗裝票選活動，6款列車樣式累積超過11萬人次投票，捷運局表示，列車側身採用長波浪的藍色線條，融合萬大線青山綠水意象的「朝氣蓬勃」，最終以33129票、30％的投票率勝出，市長柯文哲選擇的「勇往直前」則以17361票位居第3名。
捷運局說明，本次投票活動總投票數為11萬420票，最高票勝出的「朝氣蓬勃」以透過水流流動的設計，如萬大線行經新店溪及大漢溪般穿梭的意象，深受民眾青睞，從6款列車外觀塗裝樣式中脫穎而出，未來也將陪伴民眾的日常，成為民眾生活的一部分。
今日除揭曉電聯車獲選塗裝以外，最受矚目的還有直播抽出150名參與投票活動的幸運獲獎者，除了首獎MacBook 13吋筆電、貳獎Sony藍芽抗噪耳機、參獎Apple Watch外，還包括限量50份萬大線電聯車造型隨身碟，總價值超過15萬元。
捷運局表示，所有中獎名單將公布於萬大線票選活動官網，民眾可上網查詢自己是否中獎，幸運得獎者請務必於6月7日內主動回填相關表單，主辦單位將陸續依據中獎者回傳資料寄出獎項。
捷運萬大線第一期整體工程已達54.56％，預計於民國114年底完工，第二期整體工程也預計於2028年完工，預將與環狀線及板南線、中和新蘆線等串連，預計能疏解中正、萬華、中和、永和、土城之旅運交通時間及成本。
(中時 )
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