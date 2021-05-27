媒體披露流行疫情指揮中心監控萬華60萬人活動史，時力立委邱顯智今日表示，指揮中心將四、五月間於萬華地區出現之60萬人的手機號碼，交給中華電信大數據中心進行分析，這種侵害人權的作法，是防疫必要應變處置措施嗎？

有媒體爆料指出，指揮中心密令監控萬華60萬人足跡，挑出「高風險族群」，並暗自註記健保卡。邱顯智指出，《防疫紓困特別條例》第7條的「為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，是很危險的，容易讓指揮中心誤判情勢、誤解法律，做出違法違憲的應變措施。

邱顯智表示，疫情指揮中心現在應該出來公開說明「萬華地區高風險族群註記專案」的完整內容，特別是採用的手段、對人民資訊的蒐集程度和註記的人數。

邱顯智指出，疫情指揮中心應針對受到分析的人民，至少應予簡訊通知；對受有高風險分類註記者，以及遭分析手機瀏覽網頁之外籍人士，更應予個別通知，以使人民知悉隱私可能受有影響，並可得請求救濟。未來相關防疫措施，均應徵詢指揮中心法制組意見。

邱顯智說，疫情還在持續，指揮中心的作法除了可能違法違憲，更嚴重的是，會摧毀人民對於指揮中心的信任，讓艱困的疫情雪上加霜。當我們對監控人民的極權體制深惡痛絕時，更要回頭看看自己，曾幾何時，我們是不是已經跨過那條民主法治的紅線了。

(中時 )