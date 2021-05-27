雙北疫情愈發嚴峻，許多醫院對於重症患者的收治已出現醫療能量超支的情形，隨著急診室、IUC紛紛爆滿，待床患者愈來愈多；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(27)日於記者會上表示，台大本身量能還有，但若只集中一家醫院收治，會讓一家醫院負荷過重，後遺症大家也難以承擔。

台大醫院院長吳明賢昨(26)日於發文表示，台大醫院ICU已超量，即使將小兒ICU改收成人也不敷使用；陳時中澄清，針對台大發出的警訊，台大本身量能還有，吳明賢院長主要意思是不能只集中到一家收治，否則會讓一家醫院負荷過重，後遺症大家難以承擔，和平醫院、台大醫院地理位置上相對較近，救護車送的時候都會以最近的醫院送置，難免會以台大醫院做主要送往的醫院，今日下午衛福部次長石崇良、指揮中心副指揮官陳宗彥將商討救護車送人時的分流措施，讓整體戰力發揮得更好。

陳時中指出，抗疫是大家的事，會讓各個醫學中心共同承擔，這對病人也是好的。

(中時 )