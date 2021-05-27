新冠疫情嚴峻，前副總統呂秀蓮今提出緊急呼籲，外交部應向美國嚴正要求，從速撥給台灣適當之疫苗，以解燃眉之急，否則即日停止含萊克多巴胺之美豬牛進口。

呂秀蓮今發聲明指出，台灣抗疫瞬間崩壞，人命關天，以Taiwan Can Help博得國際美譽的蔡英文總統和衛福部長陳時中，自從5月初英國變種病毒侵襲台灣迄今，因應無力，致使確診者6761例，死亡59人。疫情如山洪爆發，Taiwan Can Help 頓成Taiwan Needs Help，而昨天AIT處長臨行秋波，親美人士能不打噴嚏？

她說，自己於2003年曾參與抗煞戰役，眼見去年台灣浪得虛名，當下抗疫崩壞，政府又束手無策，不只人命關天，恐有動搖國本之虞，特此提出四點緊急呼籲。

她說，第一立即重組中央流行疫情指揮中心，由行政院長蘇貞昌擔任總指揮，並延攬前副總統陳建仁及抗煞有功諸學者專家成立顧問團，指揮調度全國相關行政人員及資源，共赴國難。

她指出，第二外交部應向美國嚴正要求，從速撥給台灣適當之疫苗，以解燃眉之急，否則即日停止含萊克多巴胺之美豬牛進口。

她說，第三蔡英文總統應從速召集國安單位及抗疫醫藥專家，評估WHO核准列入COVAX之中國國藥疫苗與他國他種疫苗施打之利弊得失，兼顧人命及國安，事不宜遲。

最後她表示，指揮中心成立以來，每天享有定時全國聯播之特權及1922公益廣告，但除防疫宣導，並未對抗疫所需作相關部署，以致疫情爆發，荒腔走板。

她說，尤其最關鍵的疫苗產購，官方說法前後不一，隱晦不明，有無涉及違法失職之處，檢調單位應立即依法就辦，勿枉勿縱。

(中時 )