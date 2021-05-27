美國聯準會（Fed）4月會議記錄釋出，未來會議可能開始討論縮減購債的訊號，一度引發市場恐慌而震盪，但景氣利多已反映、通膨及政策前景不確定性升高，震盪環境下，股債基金表現皆展現韌性，可適度增持債或平衡型基金降低投資組合波動。

富蘭克林證券投顧表示，美國5月Markit製造業及服務業採購經理人指數初值升至2009年統計以來新高、歐元區同期綜合指數也升至2018年2月來新高，4月聯準會利率會議紀錄顯示，部分官員認為推升通膨的供應鏈短缺，及短期因素可能會持續更長一短時間，加上部分國家疫情復熾，全球股市高檔波動加大，所幸美歐央行官員聯袂重申寬鬆貨幣政策並淡化通膨風險，支撐市場風險偏好，推升全球股市連續七個月上漲。

統計5月以來台灣金管會證期局核備的1,014檔股、債境外基金，平均上漲0.49％，其中735檔股票型基金平均上漲0.59％，260檔債券型基金平均上漲0.23％，績效表現穩健。

富蘭克林證券投顧指出，Fed的4月會議記錄，釋出未來會議可能開始討論縮減購債的訊號，一度引發市場恐慌而震盪，但投資人解讀該會議是在4月疲弱就業報告公布前舉行，預期聯準會將衡量經濟進展及通膨風險，並不會貿然調整貨幣政策立場。另拜登政府與共和黨持續就基礎建設計畫，及資金來源等問題進行談判，雙方分歧仍大，原定希望於5月31日陣亡將士紀念日前達成協議的難度仍高。

面對景氣利多已經反映、通膨及政策前景不確定性升高的震盪環境，建議可適度增持債券，或平衡型基金降低投資組合波動，股票資產建議採取分批加碼+定期定額策略，採取創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲兼備的策略，並留意基礎建設及天然資源等可受惠通膨上揚的標的，網羅類股及區域輪動機會。

(工商 )