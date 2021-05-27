外界謠傳已經缺電還關核二，台電27日澄清，核二廠1號機因地方政府未同意興建乾貯設施，反應爐內用過燃料無法退出更換，才需要提前停機走向除役。台電強調，正因燃料無法退出，原本是在3月就必須停機，台電改採降低運轉功率方式，才得以延長運轉時間至6月。

台電說，核二廠1號機用過燃料池已滿，為讓機組可運轉至役期屆滿，因此提出興建室外乾貯設施計畫，以便將用過燃料池內之用過核燃料移出，讓反應爐可填換新燃料繼續運轉。核二廠室外乾貯水保計畫104年獲農委會核定，但自104年11月6日起，台電公司12度向新北市政府環保局提送乾貯設施「營建工地逕流廢水污染削減計畫」審查，新北市政府皆以非技術因素檢還或駁回，以致乾貯設施無法施工興建。

台電表示，核二廠1號機去年大修時填換的燃料，能量僅能滿載運轉至110年2月底，換句話說如無降載運轉，原本機組3月就該停機，台電參照國外案例，向原能會申請讓核二廠1號機逐漸降低運轉功率至8成，使機組安全延續運轉至今年6月中旬。

台電強調，核二廠1號機降低運轉功率，能延續運轉至6月，正是台電面對困難所做的努力。台電一切的機組調度，都是為了滿足用電需求。

(工商 )