到西班牙追逐足球夢想的台灣小將袁永誠，終於拿到第一紙職業合約了！他在24日簽約加盟西乙B級聯賽（西班牙第3級聯賽）升斑馬「競技拉里奧哈」（Racing Rioja CF），合約到2023年12月，也成為台灣本土好手獲得歐洲足球職業合約的第一人。

19歲的袁永誠本季在青年2級與地方聯賽開始進球後，3月底就有兩支球隊找他去測試，本月17日則獲競技拉里奧哈邀請，提供交通住宿前往測試，最終順利上榜，簽下個人生涯首張職業合約。

競技拉里奧哈成軍於2018年，位於西班牙拉里奧哈自治區首府洛格羅尼奧，原本隸屬於第4級的西丙聯賽，但該隊本季拿到地區分組冠軍，下季將升上第3級的西乙B級聯賽，在需要好手助陣的情況下，也給了袁永誠一個表現機會。

據了解，袁永誠的薪水加上用餐、交通補助與保險，換算月薪大約新台幣5、6萬，並不算高，但球隊有提供獨立公寓，算是年輕球員可以自給自足，繼續衝刺足球生涯的重要一步。

(中時 )