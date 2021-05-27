廣為人知的經典遊戲「三國群英傳」系列作品《三國群英傳 Online》由宇峻奧汀開發、遊戲新幹線代理至今已陪伴大家渡過將近17年的寒暑，由於遊戲新幹線授權合約接近尾聲，將在6月17日回歸原廠宇峻奧汀繼續直營。今(27)日宇峻奧汀公開遊戲帳號轉移方案，玩家們所有角色與權益皆不會受到影響，敬請玩家們放心並繼續給予支持，讓九州大陸上的英雄故事延續下去。

帳號轉移方案時程公開

所有的《三國群英傳Online》帳號皆可以回歸宇峻奧汀繼續遊玩，玩家只要於5/27維護後，前往宇峻奧汀的帳號轉移申請頁面，完成宇峻奧汀平台帳號註冊並登入，進行與遊戲帳號的綁定，即完成玩家的帳號轉移作業。《三國群英傳Online》將於6/7關機，遊戲帳號資料將會同步轉移至宇峻奧汀，預計於6/17重新開機與開放進行遊戲，屆時，宇峻奧汀也會同步安排一連串的直營專屬福利與好康活動與玩家同歡。

四步驟輕鬆轉移帳號綁定教學

玩家們可以透過輕鬆四個步驟完成帳號轉移，進行帳號轉移綁定後所有權益皆不會受影響。

步驟一：請先加入宇峻奧汀會員，若已是宇峻奧汀會員，請在此登入帳號及密碼。

步驟一

步驟二：閱讀並同意『三國群英傳Online線上遊戲服務遊戲資料轉移同意書』。

步驟二

步驟三：請輸入欲認領的遊戲帳號及密碼。

步驟三

步驟四：帳號密碼輸入正確，即完成帳號認領。

步驟四

宇峻奧汀將秉持原廠直營的初衷，一定為所有玩家帶來更豐富的遊戲內容、更好康的福利活動，希望帶給玩家更多元的遊戲體驗。

(科技)