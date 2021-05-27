美國有望於夏天朝群體免疫目標邁進，加上政府推動大規模財政刺激計畫，今年景氣及企業獲利可望明顯改善，循環及價值股受惠經濟前景轉佳及評價面優勢，預期仍有回升空間，並有助提振新興市場出口，亞洲具全球科技結構性成長題材，東歐及拉美受惠景氣及利率回升，能源與原物料強勁需求及金融獲利。

富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人伽坦．賽加爾表示，預估今年新興市場企業的獲利水準將顯著反彈，過去經驗顯示，企業獲利一直是MSCI新興市場指數總報酬的最重要貢獻來源。值得注意的是，在疫情期間加速發展的數位轉型與創新，已轉化為能夠創造出更多的自由現金流量，有助資產負債表的去槓桿。

並且透過股利發放與買回庫藏股，回饋至投資人手中，同時推動企業採用更強化的公司治理標準及較佳的資本紀律，皆將推動新興市場企業能有更高品質的獲利展望。

富蘭克林潛力組合基金經理人格蕾絲．赫菲指出，著眼美國經濟復甦及通膨預期將帶動利率走揚，加上美國主要大型銀行於今年6月壓力測試若能過關，聯準會（Fed）可望鬆綁其股利配發及買回庫藏股的限制，美國銀行股今年資本回報可望回升，有望帶動金融類股評價水準。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德認為，目前對於通膨的擔憂並未反應在黃金價格之中，政府必須負擔因疫情而承擔的債務，可能推動黃金需求。儘管有部份投資者認為，比特幣和其他加密貨幣，可能會取代黃金成為對沖通膨的工具，但與黃金相比，許多政府在對待和處理加密貨幣方面存在重大差異，相較加密貨幣，官方態度造成的風險，對黃金市場相對沒有影響，尤其央行是黃金市場重要參與者。

(工商 )