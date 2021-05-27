5月以來台灣金管會證期局核備的1014檔境外基金(股、債均含)平均上漲0.49%；其中735檔股票型基金平均上漲0.59%，260檔債券型基金平均上漲0.23%（截到5月26日止）。富蘭克林證券投顧建議，H2冷靜面對縮減購債訊號，股債基金皆展韌性，震盪中擇優布局，穩健掌握通膨受惠機會。今年以來，在國內核備的基金，以能源型產業基金表現最佳，報酬率達21.56%，而5月單月以黃金及貴金屬基金報酬率11.8%奪冠。

富蘭克林證券投顧指出，美國有望於夏天朝群體免疫目標邁進，加上政府推動大規模財政刺激計畫，今年美國景氣及企業獲利可望明顯改善，循環及價值股受惠經濟前景轉佳及評價面優勢，預期仍有回升空間，此外，美國景氣復甦亦有助提振新興市場出口前景，其中亞洲具備全球科技結構性成長題材，東歐及拉美則受惠全球景氣及利率回升下，能源與原物料的強勁需求及金融獲利。

此外，美國經濟復甦及通膨預期將帶動利率走揚，加上美國主要大型銀行於今年6月壓力測試若能過關，聯準會可望鬆綁其股利配發及買回庫藏股的限制，美國銀行股今年資本回報可望回升，有望帶動金融類股評價水準。

在國內核備之主要債券型基金方面，今年以來表現最佳為美國美元平衡混合型基金，平均報酬率有5%。富蘭克林證券投顧指出，強勁的經濟和市場數據印證去年以來的投組調整方向，即景氣邁向復甦，但面對疫情仍保持謹慎，目前認為通膨上升的問題不大，面對多變環境，主動式策略有望掌握較多的優勢，持續看好金融、工業、醫療保健技等產業中的投資機會。

(時報資訊)