義隆(2458)今年四大產品線動能強勁，其中指紋產品又是其中成長動能最為強勁的，今年目標取得30%市佔率，法人樂觀看好，在漲價效益，加上接單暢旺下，義隆全年獲利有機會挑戰賺進超過1.5個股本。

義隆看好今年成長動能最大的就是指紋產品，多家研究機構均預測，今年全球筆電市場出貨規模可較去年成長20%、逾2.5億台以上，也將帶動指紋使用量增加，目前手機指紋滲透率約6~7成，筆電指紋滲透率近幾年陸續增加，去年滲透率約28%，今年滲透率可望成長到39~40%，義隆在指紋辨識市佔率，以市場供應排序來看為第二大供應商，去年市佔推估約22%，持續導入新案來推升市佔率，今年目標取得30%市佔率，整體指紋出貨規模也較去年成長幅度大。

除指紋辨識外，義隆其他產品線，包括觸控板、觸控螢幕、指向裝置等也預估皆有雙位數增長。義隆觸控板今年著重在商用板，今年有爭取到不少商用板計畫，看好今年商用板會有較大的成長性；觸控螢幕產品也因市場使用率提高，加上觸控筆使用比例更高，帶筆運用增加對於ASP也有所幫助；指向裝置(pointstick)部分，其是一種主要應用於筆記型電腦的定點裝置，今年商用機種採用量將進一步提升，預估今年採用該功能機種將超過2100萬台，以過去每一年平均需求約1900萬台，呈現明顯成長。

義隆第二季展望預估營收區間48~52億，毛利率可優於第一季，目前產能環境下較不會像過去季節性波動這麼大，且第三季為傳統旺季，第三季優於第二季，第四季是傳統淡季會稍下滑。

法人樂觀看好，隨著漲價效益發酵，加上接單暢旺，全年獲利更有機會挑戰賺進超過1.5個股本。

面對晶圓產能喊漲，目前IC產品價格變動15%左右，義隆會看客戶原先產品價格以及訂單規模，模組部分因有零件製程差異，漲幅會較小低於10%，成本壓力若持續往上，也會適當轉嫁給客戶。

(時報資訊)