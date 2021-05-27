隨各國推動大規模刺激政策及淨零碳排能源轉型計畫，推升能源與原物料需求大增，加上景氣回溫推升利率走揚，挹注金融股獲利，在能源、原物料及金融股同步走高下，東歐基金5月表現亮眼，平均上漲5.41％，居主要股票型基金之冠，及美元弱勢下，推高黃金投資價值。

觀察其他市場表現，印度疫情5月初高峰逐漸下滑，加上央行對部分小型企業的貸款減免，與銀行業注資計畫的政策面利多，推升印度基金本月平均上漲5.17％排名居次。台股漲多拉回整理，加上受疫情擴散衝擊，波段跌幅達近15％，影響台股基金5月來平均下跌9.43％，排名敬陪末座。

產業型基金來看，黃金及貴金屬基金延續上月多頭氣勢，在美債殖利率及美元雙雙走低，中美政府對加密貨幣加強監管，引發比特幣大幅波動推升金價進一步攀高，逼近每盎司1,900美元價位，創年初以來新高，黃金及貴金屬基金本月平均漲幅達11.8％，連續兩個月高居各類型基金之冠。

另受惠歐美疫情減緩、經濟重啟及旅遊旺季將至，能源基金本月重回漲勢，平均上漲2.46％、排名居次，金融類股受惠景氣復甦及通膨預期下的利率走揚趨勢上漲1.42％，排名第三。

(工商 )