王力宏19歲出道，不僅能唱能作，且擁有優秀學歷，以全方位才華以及俊秀外型受到廣大粉絲歡迎，他曾兩度拿下金曲獎歌王獎座，被外媒封為「亞洲流行音樂之王」，而不只王力宏是學霸，他的哥哥王力德也相當優秀，今王力宏曝光親哥拿到加州再生藥物學院的研究項目補助，高達840美金(約台幣2.4億)金援，助其研究治療兒童腦腫瘤。

王力宏昨天凌晨在微博報喜，是身為芝加哥大學醫學博士的哥哥王力德的好消息，他開心寫下：「恭喜哥！王力德博士獲得了加州政府重要撥款，也祝願這次的科學研究能拯救更多的腦瘤病童，力德，加油！」，隨文附上這項研究補助案的相關報導。

王力宏具有才華與高學歷，當年出道時就被封為「優質偶像」。(中時資料照片)

據報導指出，王力宏親哥王力德是City of Hope(希望之城國家醫學中心)的兒科血液病科專家兼腫瘤科專家，致力於攻克兒童癌症中的兒科腦腫瘤，其中包含如擴散型內因性腦橋神經膠質瘤這類較為凶險的惡性腫瘤，而王力德身為研究項目負責人，他獲得的撥款是用於研究採與嵌合抗原受體 (chimeric antigen receptor ,縮寫CAR)T細胞療法，來治療兒童腦腫瘤，王力德表示自己所在的醫學中心，是使用CAR T細胞療法的先鋒，「我非常興奮能夠為這些兒童採用此深具前景的療法」。

事實上，王力宏一家人都是學霸，不但自己當年畢業於美國文理學院中排名第一的威廉斯學院(Williams College)，王爸爸、王媽媽則分別是台大、政大的畢業生，外婆是清大經濟系畢業，還出版《會計學原理》等專業書籍，哥哥是芝加哥大學醫學博士，弟弟則畢業於麻省理工。

(中時新聞網)