有71位解隔離民眾將從集中檢疫所返回新北市。新北觀旅局表示，已備妥828間空房將媒合居家隔離者入住。（新北市觀旅局提供）

中央流行疫情指揮中心近期發布最新解隔離條件，隔離治療的無症狀或輕症個案可返家隔離，將有71位民眾從集中檢疫所返回新北市，進行為期7天的居家隔離或自主健康管理。新北市觀旅局表示，目前已備妥1717房防疫旅館，量能充足，且有828間空房將媒合居家隔離者入住。

觀旅局長張愛晶指出，需要居隔的新北市民，家中若沒有符合「一人一室」等居家隔離必要條件環境，可透過專線電話與新北市隔離檢疫關懷中心聯繫，屆時將有專人立即媒合，辦理入住事宜；目前新北防疫旅館尚有接近5成的空房率，量能充足。

觀旅局表示，新北市隔離檢疫關懷中心專線為（02）8953-5599轉1520（服務時間：6／8前週一到週日上午7點到晚上11點），若是非關懷中心服務時間，市話及手機皆可撥打02-29603456轉9，或手機撥打1999，市府將立即為有入住防疫旅館需求的民眾，媒合入住。

觀旅局補充，新北市已有16家防疫旅館處所加入防疫行列，目前總房間數來到1717間，扣掉近3成的入住房數492間、預約與清潔中23.1％的房間，仍有48.2％的量能，共828間房間，可以媒合居家隔離者入住，5月底前將陸續加入防疫旅館，補充量能。

(中時 )