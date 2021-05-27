隨著世界與日本新冠肺炎疫情升溫，日本要舉辦東京奧運仍受到外界質疑，不過日本奧委會仍堅持要辦完一整個完整奧運，也將接受輝瑞公司提供德疫苗，為選手和相關人員進行施打。

國際奧會官員與日本籌備單位剛結束為期3天，討論籌備工作和防疫措施會議後，官員表示，在7月23日開幕前，住在選手村的選手及隊職員將有80%以上完成疫苗接種。

而為什麼他們堅持要辦？想當然日本會擔憂取消造成的龐大收益損失，5月26日據日本共同社報導，日本國內研究機構估算顯示，若東京奧運和殘障奧運停辦，將損失1兆8000億日圓(約91.8億美元)，光保險就要賠掉30億美元。

這數字是基於去年12月東京奧運組委公佈的預算、日本國內觀眾入場及規模、門票銷售和相關支出等數據綜合估算而出的，雖然日本當地許多縣市都進入緊急狀態，但他們或許沒本錢再延辦。

但在人民眼中辦奧運仍是相當危險的事，5月7日據外媒報導，一份呼籲中止東京奧運會線上請願書自從發起以來，已獲得超過20萬人簽名連署，據悉該情願書是由曾競選東京都知事的律師發起，自5日以來正式蒐集簽名。

而就在5月14日時這份請願書又有新進展，都知事律師在東京都政府遞交這份請願書，遞交後招開記者會對外呼籲說：「比起奧運這美好盛事，應該優先關乎人的生命安全，」而到目前為止請願書在網站《Change.org》已募集超過35萬人簽署！

上面寫說：「東京、日本國內及在世界各國新冠疫情仍未结束，奧運會本該是和平慶典，目前情況下舉辦將偏離本身理念，運動員們因所處國家疫情不同，備戰階段會出現不平等情況，即便到東京也會受嚴格防疫措施無法完整發揮實力。」

(中時新聞網)