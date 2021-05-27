衛福部長陳時中今天表示，我國曾一度與BNT疫苗簽約相當接近，最後卻遭受外部壓力而停擺，陳時中今天表示，早在去年8月20日時就跟ＢＮＴ開始談判，中間來來去去，一度也有代理商來談，但都沒有成功，今年1月11日雙方展開視訊會議來談，雙方就技術性資料進行討論。

陳時中說，當時還沒有所謂緊急授權，對於相關直接內容有效性，專家意見進行討論，一直談到最後，大概是12月底時，雙方已就合約做最後確認，12月31日BNT提供最終版本，我方也在一月六日報行政院核定購買。

陳時中說，1月7日雙方就合約中的相關限制，包含新聞稿揭露上，大家互相的要求都有交換意見，我們當時也提供新聞稿給BNT，隔天1月8日，BNT來函建議調整 在提供中英文草案的內容中 他們突然來函強烈建議調整新聞稿中的「我國」2字，因此我方也立刻調整為「台灣」。

陳時中指出，從當日起BNT就改口說簽約時間要調整數週，接下來就是後續大家都知道的，因此我從那個時間點後就報告 我不再就簽訂合約的時候向大家報告簽約進度，我才會一直說，我要等疫苗確定可以進來後，才會報告，我們當時的合約都已經敲好了，我可以感受到最後破局不是合約內的問題，而是合約外的問題。

陳時中說，現在有很多人很熱心要幫忙引進疫苗，但進行相關時程是需要相當時間的，要就趕快來，而當初台灣簽訂的疫苗也很充分，共有3000萬劑，還加上開口合約，接下來還會有其他疫苗會進來，這些都是會陸續到位。

陳時中指出，若要引進BNT疫苗還有冷鏈的問題，真的要進口也要把企劃提供進來，先看到資料再說。

(中時 )