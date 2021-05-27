遊民趴趴走不帶罩，警察取締發現竟是詐欺通緝犯。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情持續延燒，但還是有人在外不戴口罩，潮州居民26日發現有遊民在潮州火車站高架橋下不帶罩趴趴走，嚇得趕緊報警處理，而警方到場取締時，竟發現他是楊姓詐欺通緝犯，訊後除移送相關資料至衛生局裁罰外，也將他移送台南地檢署歸案。

潮州警分局指出，中山路派出所員警吳尚儒、謝松霖26日中午12時30分執行巡邏勤務時獲報，在潮州火車站高架橋下發現有遊民未戴口罩，警方立即下車盤查，不料竟發現55歲的楊男是台南地檢署所發布的詐欺案通緝犯，隨即上銬逮捕。

而警方為確保安全，待協助楊男噴酒精消毒及量測體溫正常後，才帶返所內偵辦。警方強調，逮捕楊男後，除依詐欺案通緝犯，移送台南地檢署歸案，也將依傳染病防治法開立未戴口罩舉發通知單，並將相關資料將移送衛生局裁罰，將裁處3000元到1萬5000元罰鍰。

潮州分局長黃國源表示，疫情嚴峻之際，警方仍會堅守崗位，做好本份工作，並持續貫徹防疫規定落實查察，配合政府各項防疫措施，以杜絕破口，嚴防疫情擴散。

(中時 )