對於近日疫苗爭議，資深媒體人陳文茜表示，台灣如果不要輝瑞BNT疫苗，就必須提高莫德納的訂量至4000萬劑，才可以施打2000萬人。

陳文茜在臉書以《疫苗，疫苗，多少謊言因你而生》為題指出，莫德納是美國公司，毫無被施壓的空間，但我們的政府只訂了505萬劑。一月底當時已經知道全球疫苗短缺，尤其拜登上台，全面啟動疫苗接種戰，稍有常識者即就可以預見美國會直到自己足夠時，才能出口疫苗。

陳文茜以日本為例，日本政府比我們更早訂莫德納，一口氣訂5000萬劑，近日到了2000萬劑，他們同時又有輝瑞BNT近２億劑訂單。

陳文茜披露，結果一月底，全球已陷入疫苗荒，我們宣布只訂莫德納 505萬，其他除了AZ、COVAX外，其他都保留給本土生技公司。

陳文茜強調，她不認為這樣的政府領導人聰明。因為全球四大疫苗皆曾有人死亡。AZ和Johnson Johnson 是接種疫苗後血栓死亡，BNT和莫德納是第三階段人體實驗中有其他因素導致死亡。因此各疫苗經由一些不幸事件的情況，已經知道那些人不適合打，或是那些症狀副作用怎麼急救，或是那些疫苗必須50歲以上才能打。

陳文茜最後呼籲，台灣可以不要BNT，但請加訂莫德納至4000萬劑。不要再告訴我們連莫德納疫苗也有外力因素杯葛，「我們沒有那麼無知，受夠了」！

(中時新聞網)