本土新冠疫情爆發，至今已有數名個案於居家隔離期間或是到院前已宣告死亡，由於新冠肺炎無症狀者也可能出現「快樂缺氧」或「隱形缺氧」，中央流行疫情指揮中心計畫對此制訂相關指引，讓患者進行血氧偵測時能有所依循；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，指揮中心已將血氧監測納入「COVID-19確診個案居家照護評估」項目，目前物資組正在進行評估與採購。

因應本土確診人數暴增，死亡個案也持續增加，為避免居家隔離對象出現「快樂缺氧」或「隱形缺氧」現象，指揮中心擬訂定血氧指引，不過血氧機是否要定期監測、具備血氧監測功能的電子穿載設備是否能取代醫療級血氧機、血氧數值要多低才會有快樂缺氧的疑慮等引起討論。

羅一鈞表示，昨日下午專家會議中有針對「COVID-19確診個案居家照護評估」，確實有把血氧監測納入評估項目之一，會建議居家隔離當中，無論快篩陽性還是確診個案，可以考慮進行每日評估，包含血氧機監測，比如呼吸速率超過每分鐘30下、血氧監測低於95％等，都會作為每日警示症狀指標項目，針對評估指標會再做內部研議，也會和地方政府討論。

血氧機部分，各縣市已經有採購給住在防疫旅館的民眾使用，特別是雙北，醫福會也會提供血氧機給中央集中檢疫所個案做監測，因為是醫材，是經過食藥署認可的；協助地方部件居家照護量能部分，會把血氧機量能納入，目前物資組正在進行評估與採購。

(中時 )