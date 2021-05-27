隨著中央流行疫情指揮中心宣布防疫警戒進入第三級，教育部早在19日就宣布全國各級學校，停止到校上課，採取遠距教學，但學生染疫案例卻節節攀升，今天再新增47例，至今已達210人，針對早已實施遠距教學為何染疫人數不減反增，中內央流行疫情指揮中心指揮官 陳時中指出，可能與家庭的親密接觸有關，不會因為停課就不會有確診案例。

陳時中在今天的疫情說明會中強調，學生在家還是有染疫風險，原因在於與家庭的親密接觸有關，不會因為停課就不會確診，不過至少停課可以降低染疫風險，一旦在沒有停課的狀況下染疫，可能會有更大群聚感染風險。

據教育部每日各級學校學生確診案例統計，全國學生確診人數自4月20日至5月26日止，包括74例大專校院生、38例高中生、23例國中生、43例國小生、22例幼兒園學生，今天又增加47例，目前累積210名本土學生染疫。

(中時新聞網)