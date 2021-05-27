【愛傳媒滾動力頻道專欄】在時間洪流的遷徙中，許多古建築的吉光片羽，因為後人努力的保存、鑑賞與推廣，再次被淘洗出美麗的光輝。

聽走遍台灣和中國大江南北的古建築研究家蔡良瑞一席話，如同再次親身凝視古建築的面龐，看見先人凝練文化、信仰和建築工法，誕出直至當代仍讓人回味無窮的工藝之美。

訪談中蔡良瑞老師提出古建築裡幾個有跡可循的規則，不論傳統院落或寺廟建築，古代工匠多將儒家闡揚的中庸之道融入設計理念，由北到南，所有的建築物常建於中軸線上，講究兩翼對稱，從偏殿到主殿按照次第高低層遞，裝飾風格也按照尊卑有明顯的樸華之別。

蔡老師進一步分享，現代建造傳統意象建築，在加入古元素設計時，容易犯下誤用和錯用的狀況，在設定清代的時代設計中，混用了唐代的斗拱，或在屬陽宅的寺廟樑頂，放入用於陰宅的雙數吉祥獸，這些需經由仔細考證而得的細節，也在在提醒著傳承古法和古制的文化知識留存和闡揚的重要性。

在文明不斷往前發展的時刻，前人的智慧和時光裡留下的寶貴訊息，仍得倚靠不斷的探究和辨明，才能在一代代的傳承中不至失落而亡佚。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)