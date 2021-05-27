天道盟太陽會大同分會李姓、楊姓成員，2020年4月因1筆20萬債務，將21歲張姓男子誘至迪化街堂口，5人持球棒、高爾夫球桿、熱溶膠條連番痛打，張男哀求「我兩腳都沒知覺了！」眾人仍不停手，最後張傷重不治。士林地方法院27日依傷害致死罪宣判，首謀李男判處11年有期徒刑、下手最重的楊、徐2人分處11年6個月及10年6個月，可上訴。

判決指出，李、楊等人對外自稱天道盟太陽會，李不滿死者欠他義父20萬元，多方催討，去年4月28日由林姓男子出面，以借你錢周轉為由，將張誘至迪化街，接著眾人將他強押進入堂口。

現場6人恐嚇張：「今天要讓你死！讓你斷手斷腳！」接著各持球棒、木棍、熱溶膠條、高爾夫球桿，不斷朝張痛打，張被打得奄奄一息，哭喊「我的手沒知覺了！」但眾人仍不停手，甚至要張繀持伏地挺身的姿勢，讓他們繼續虐打。

張被打了2個多小時後，李男要他打給張父，要他們匯錢救人，徐還透過視訊恐嚇張父，嗆聲：「我太陽啦，我相信你也是社會人啦…」、「我們太陽招牌很大一支，要讓你兒子上山頭很容易，看到20萬才會放人。」

張父看到兒子的慘狀，立刻先匯3萬給對方，但李男仍不罷休，晚間11時許，眾人發現張男氣息逐漸變弱，打包凶器分別落跑，臨走前才撥119將張送醫，張因傷勢嚴重，急救3小時仍宣告不治。

李、徐等人逃跑時，其中1車在新北市石門區撞上石門國中外牆，6人先後受傷送醫，柯姓男子更因傷重死亡，後遭警方循線逮捕。

李、徐等人應訊時，辯稱只是為了討債，才會出手教訓張，而且打的重點都是腿部和臀部，頭部傷勢，都是出車禍身亡的柯男打的，但合議庭審酌相驗報告，認定死者傷勢分由不同武器攻擊所致，不可能同人所為，不採信眾人的說詞。

判決認為，李、徐、楊等人以私刑拘禁、近5小時長時間虐打被害人，其中3支球棒甚至凹陷變形、高爾夫球桿也斷成兩截，力道猛烈凶殘，首謀李男判處11年、楊男11年6個月、徐男10年6個月、汪男9年6個月、林男1年6個月，另未成年陳姓少年則移交少年法庭審理，全案可上訴。

(中時 )