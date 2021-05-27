日本藝人深田恭子日前突然透過經紀公司發出聲明指出，因為身體不適，經醫生診斷是因壓力過大而出現的「適應障礙」症候群，為了專心治療，先暫時停止演藝事業。精神科專科醫師楊聰財提醒，像現在的疫情緊繃期間，許多人突然工作停擺、居家育兒壓力大增、對前途的茫然等等，都會是適應障礙症的引爆原因。

除了深田恭子之外，日本雅子皇后也曾因皇室生活的種種壓力而陷入多年的適應障礙症候群中。楊聰財指出，任何人都可能因為外在環境的變動，對其產生的壓力感到緊繃而導致適應障礙症。

主要的症狀與憂鬱症很像，包括焦慮、憂心、自責、對事物提不起勁、失去存在感與價值、不想與人聯繫等心理狀態；生理上則常見失眠、嗜睡、頭暈、心悸等。

但與憂鬱症不同的是，通常經過一段時間休息、調整生活步調與隨著壓力環境的改變，不少人的適應障礙症狀就會不藥而癒，通常不會超過半年，且症狀較不嚴重。如果真因失眠、暈眩的外在症狀影響生活，可前往身心科或精神科診療。

●這些人是高危險群 特效藥就是「轉念讓自己身心放輕鬆點」

楊聰財醫師特別提醒，平日自我要求高、凡事想做到最好、正面臨高度壓力、對他人看法過於在乎的人，都是適應障礙症的高危險群。

「不過這就是提醒：壓力已經對自己造成影響，要慢下來，給自己喘氣的時間，」楊聰財醫師指出，轉念與讓身心都放鬆、給自己放個假喘口氣，是適應障礙症的首要解方。

疫情期間居家解壓，唱歌是強化肺活量並且轉化正能量的好辦法。(示意圖/Shutterstock)

●身心健康的4根柱子：能睡、能吃、能運動、能笑

雖然疫情期間，每個人都該謹守居家防疫，但每週至少維持3天運動，每次至少30分鐘，心跳至少達到每分鐘130次，以出汗作為指標，在家中隨時可做。或是找到自己喜歡歌手的Youtube跟著唱歌，這也是釋放壓力並且強化肺活量的好運動。

至於把負面思考轉向正面的轉念，這種思維模式轉換可以被訓練。楊醫師建議，每天寫下快樂日記或是感恩紀錄，最好在睡前1小時進行，有助於安睡，讓大腦得以排除廢物正常運作。重新整理生活步調，適應障礙症就有機會自癒。

(中時新聞網)