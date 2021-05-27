國內新冠肺炎疫情爆炸，但疫苗取得一再延宕，代理德國輝瑞BNT疫苗的上海復星醫藥集團日前表態，願意提供疫苗給台灣，輝瑞疫苗卻在台灣內部引發是大陸製還是德國製的爭議，對此，莊人祥表示，輝瑞疫苗應該是在德國產製，對於莊人祥的回應中有「應該」兩字，引起關注。有網友稱，打臉綠營側翼網軍；另有網友直言，「莊人祥是說應該喔，沒說死」。

莊人祥今（27日）在行政院會後記者會上表示，輝瑞疫苗的中文名稱為復必泰，只是上海復星擁有在香港、台灣的代理權，「我們如果要買BNT疫苗，可能的管道就是跟BNT簽約從德國進口，或是透過上海復興的代理也是從德國進口」。

莊人祥說，輝瑞疫苗應該都是在德國產製，不論任何疫苗要進入國內，無論是國產或進口疫苗，食藥署會進行各項檢驗把關，食藥署審核通過的疫苗民眾可以放心。

對此，批踢踢網友譏諷，「直接打臉一堆綠吱，教授果然還是有點良知」、「側翼當場變小丑，還是莊也要變成中共同路人了」、「這個髮夾彎讓側翼全部摔車了」、「莊要被罰300了嗎？DPP一直在說是中國製」、「那些說中國製造分裝的要不要罰300萬」、「他打臉了超多側翼的言論」、「你這樣側翼要崩潰」、「現在髮夾彎說是中國分裝的啦」、「起風啦」。

網友留言。(圖片翻拍自批踢踢網站)

另有網友聽出莊人祥的話中似乎有其他意涵，「莊人祥是說應該喔，沒說死」、「自信點，把應該拿掉」、「應該？？」「應該？我還大概耶」、「應該是一個指揮官該說的詞嗎」、「應該講的這麼曖昧，怕被出征」？

(中時新聞網)