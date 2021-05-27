行政院會今首度會商紓困4.0，國發會提出預算編列原則，紓困將以去年建立津貼或補助發放制度為基礎，加速撥付。（資料照）

本土疫情持續升溫，行政院會日前通過紓困特別條例修正草案，擬追加2100億元特別預算，國發會今(27日)在行政院會報告「紓困4.0」，主委龔明鑫表示，個人紓困原則上比照上次，急難紓困1至3萬元、自營工作者3萬元，中低收入戶加碼4500元。此案將待立法院三讀通過，方案內容曝光後，立刻引起網友討論，有人氣憤地說「給我疫苗！我不要錢！命沒了！錢有什麼用」、「買不起疫苗，大家一起扛國債」、「又開始亂花錢了」。

紓困方面，龔明鑫表示，將會以去年為基底，中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元，完全沒有保險、相關急難紓困額度為1萬到3萬，無一定雇主的自營工作者，每個月1萬元的補助金，為期3個月總共3萬。

龔明鑫說，蘇揆已指示盡快辦理，必須先等到立法院三讀通過紓困特別條例修正通過，若順利在31日三讀通過，預計行政院會將於6月3日會通過預算案，最快隔天，部分紓困措施就可以開始執行。

隨著紓困4.0方案曝光後，各界都相當關注內容，有網友在《中時新聞網》、《YAHOO新聞》報導留言表達看法，不少人都說「把錢拿去買BNT疫苗啦」、「你給的錢我可以直接換疫苗嗎？」、「蘇貞昌疫苗呢?準備了一年，買了一年，備到那裡去?」「早買疫苗，百業正常運作，就不需要浪費納稅人的錢了」、「撒幣救名聲嗎？」「給我疫苗，不用紓困，紓困無法賺錢養家活口還房貸」；但也有人覺得可以稍微緩解情況。

網友留言。

(中時新聞網)