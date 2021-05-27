為了防堵高傳染性的疫情大爆發，澳洲人口第二大州維多利亞州將實施為期一周的封鎖措施，除了基本必要事務之外，將近700萬居民不得外出。

代理州長馬里諾（James Merlino）在維州首府及最大城市墨爾本召開記者會表示，我們正面對一種高度傳染性的病毒株，是一種令人擔憂的變種病毒，其擴散速度已經打破我們的記錄，「除非採取斷然措施，否則情況將變得越來越失控」。

這次的疫情爆發打破了維州維持3個月的零確診記錄。

根據病毒的溯源調查，被判定為頭號病例的是一位海外旅行者，其感染的是印度變種病毒，但病毒的傳播途徑仍不清楚。這名維州人在隔壁的南澳大利亞州完成檢疫後的病毒檢測為陰性，本月飛往墨爾本，卻在抵達6天後檢出陽性。

該州長表示，根據接觸史追蹤，目前已框列逾10,000人必須進行檢疫、篩檢和自我隔離，且該人數將繼續增加和變化。

墨爾本本周初再度出現新疫情，周四的單日確診數在短短一夜之間即從12例倍增至26例，而暴露於病毒風險的地點也增加到150處以上。

維州首席衛生局長薩頓（Brett Sutton）表示，他「絕對相信」未來幾天將出現更多的陽性確診病例，因為最先在印度發現的變種病毒比原始病毒株更具傳染性。

州長馬里諾表示，印度變種病毒只要一天就能傳染給另一個人，而之前的病毒株大概是5到6天才會感染另一個人。

維州宣布自當地時間周四晚上11時59分（1359 GMT）實施封鎖令，這項措施暫定持續到6月3日。在封鎖期間，除了從事必要工作，或為了醫療、採購生活用品、運動或進行疫苗接種之外，居民都不得外出。

數位染疫者曾經到過人潮擁擠的熱點，包括體育館和該國最大購物中心之一，隨著澳洲即將進入冬季，人們擔心疫情可能大爆發。澳洲的其他州與領地亦將對維州封鎖實施應對措施，來自維州的旅客將面臨更為嚴格的邊境管制。

(時報資訊)