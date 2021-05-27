可能還會延長因疫情而實施緊急狀態下的日本，27日表示一定會讓奧運在安全無虞的狀況下舉行。

由於新冠病毒尚未完全控制下，大多數日本民眾對東奧復賽仍然心存疑慮。也傳出，日本政府可能將原定5月31日就取消的緊急狀態命令還要延長至6月。

早先，美國政府也建議自己民眾，在非必要性狀況下不要前往日本。不過，奧委會表示，這不會影響東奧將如期舉辦。日本政府也掛保證，將盡一切力量抑制新冠病毒，並與國內外相關單位保持緊密聯繫。目前，日本接種率僅剛超過5％，同時，染疫者約719,000例，疫歿者約2,394例。

26日，東京奧運會的媒體合作對象朝日新聞（Asahi Shimbun）社論指出，日本應該取消舉辦奧運會。但國際奧委會（IOC）同時指稱，這個體壇盛會要如期舉辦。

東京奧運到底要不要如期舉行，現在是五五波的不確定。

不過23日，在澳洲維多利亞的墨爾本所舉辦的橄欖球賽中，一名確診者男子與兩萬多名觀眾同場觀看球賽後，墨爾本隨即宣布全城進入高度警戒中。

(時報資訊)