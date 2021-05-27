高階醫療器材表面處理、治療白內障之人工水晶體及其植入系統等的奈米醫材(6612)下午參加櫃買中心線上法說會，總經理William Lee指出，今年3月起營收開始有呈現年成長的局面，歐美市場正在慢慢恢復當中，今年度營收可望重返2019年的水準。

關於奈米醫材今年度大陸子公司上海碩創將辦理現金增資，董事長特助朱詩愷說，預計募資600萬美金，其中包括撕囊設備、臨床研究經費、及生產設備的擴充，並打算引進高階人工水晶體技術。目前上海碩創單焦點預裝的水晶體在六家在做實驗當中，包括河北、青島、無錫等地，現在已有實際病人做完手術，按部就班進行當中。

去年9月到現在，歐美市場受到疫情影響，奈米醫材將重心集中在大陸市場，總經理William Lee說，2021年1月與高視醫療集團簽訂合作備忘錄，預估2021年Q1以連續雷射撕囊設備(CAPSULaser)及Preloaded Trifocal IOL在海南醫療先行區立項，準備進行臨床實資研究及產品註刪。另外，還有大陸子公司碩創的單焦預裝式人工晶體完成臨床啟動程序，正式臨床入組等。

奈米醫材2021年業務發展方向，將針對新客戶需求，開發各項客製化表面處理技術應用，新市場及白內障手術用高階設備業務發展，並積極推廣Asquelio Trfiocal IOL業務發展，也將參加各種國際展覽會。

(時報資訊)