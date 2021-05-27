北市確診破兩千 柯文哲北市防疫最新說明｜2021.05.27

國內新冠疫情持續延燒，指揮中心今（27）日公布新增401例本土確診、266例校正回歸個案，確診個案中新增13例死亡；其中台北市新增130例確診、101例校正回歸。台北市長柯文哲下午召開記者會，談到疫苗問題，他說，自己沒有一定要哪一邊（疫苗），陳時中部長過去也說各縣市可自行採購，「那你要講就早講，怎麼現在又這樣講」，蔡總統也說由政府統一購買，重點是要多久？不要政治操作、意氣之爭，老百姓的性命還是最重要的，真的沒辦法，台北市只能自謀生路，所以到底怎麼樣，中央一定要講清楚。

柯文哲指出，以趨勢來看，感染人數還算平均，在自動自發封城之下，讓疫情沒有像印度剛爆發時飆升，可見在嚴格管制之下，疫情是有控制住的。台北市的部分，固然萬華最多病例，但其他行政區也都有感染的狀況，而在人數多的狀況下公佈足跡，會有假象的安全感，因為有些還沒公佈到，所以希望可以進行快篩，可在最短時間內得到結果，並由確診者自己回想可能接觸到哪些人，甚至自己通知這些人，會比疫調後匡列還快，現階段還是要快篩先做，確定後再做PCR檢測。萬華昨天篩檢722人，有60幾人確診，陽性率還滿高的，可看出萬華區明顯有一定程度社區感染。

台北市病人數量突然增加，柯文哲說，幾天前就呼籲中央要把一人一室的規定改掉，因自己去視察看到有的病房好大，怎麼才一個人，還好中央也從善如流，拿掉一人一室的限制，但下命令後調整也需要時間，調整後病床數目有開始上升，但都還在調整中，改裝後加起來，今晚整個台北市可以收治新冠肺炎病人1034人，到下週應該可以增加到1300床。

至於很多人問台北市病床不是好幾千床，為什麼只能湊出1000床防疫專責病房？柯文哲解釋，醫療有分工專業，不可能叫開心臟的去開腦，所以才會導致醫療緊繃，防疫旅館的醫護訓練、監視器購置等，也都需要時間。

疫苗部分，柯文哲說今日凌晨2200劑已經發下來，目標1100劑用於專責病房，目前接種率約30%，1100劑也只能打到60％，仍不夠，只能要求防疫專責病房的人員先打，其他1100劑由衛生局管制造冊。

柯文哲表示，從病人狀況來看，大家合作的話，要看到確診病例下降也是一段時間以後，重點是不要群聚。他也強調，死亡數還是會上升，但相信國民素質，還是會控制住，不會大幅上升。

對於採購疫苗是卡在面子或是保護國產？柯文哲指出，據他所知，是代理權問題，不過他強調，這時後就是去做事，把人民生命放在思考裡。至於到底是面子或是保護國產？柯文哲說，要是他一開始就學韓國一樣去做代工。

最後柯文哲也勉勵醫療前線大家加油，他深知N95口罩戴一會就頭昏腦脹，大家加油。

(中時新聞網)