都更條例修正三讀後，老舊建物容積獎勵上限提高，加速桃園老舊建物都更進度，近年都更案件送件增加，目前已有八件送件進入都更程序中，總戶數195戶的海砂屋社區「正光花園新城」經歷七年整合，正式籌組更新會，成為桃園第四件民間自主更新案，也是目前都更案件中戶數及地主人數最多的大型個案。

桃園市由於屋齡普遍較新，新舊房屋房價落差小，建商多傾向在重劃區中取得素地投資興建，在地主需求及建商誘因的考量下，都更需求及能動相對不若雙北強勁。目前桃園除公辦都更有二件完成事業計畫核定外，自去年起民間都更案送件數量，也有日趨增加趨勢，去年就有四件送件，今年迄今也有二件，除了海砂屋外，多數仍屬舊市區的老舊建物。

近兩年在桃園市政府加強協助社區整合意見，以及社區熱心人士的持續努力及積極動員下，同意籌組更新會土地、建物所有權人面積及人數門檻突破1/2，順利於5月開成立大會及完成都市更新會立案程序，該社區重建之路露出曙光。

桃園市都發局住宅發展處表示，市府後續將協助更新會向內政部營建署申請自主更新補助，辦理自行實施都市更新作業費用，若以重建方式實施都市更新事業及權利變換計畫經費，依更新會成員數量試算，約可爭取500多萬元補助，有助更新會初步擬訂事業及權變計畫。加上市府針對海沙屋自主都更補助有加碼補助，可有效減輕更新會推動重建初期經費不足的負擔。

(工商 )