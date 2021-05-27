維持資本強度，新光金控近年擬都規劃增資計畫。新光金控27日舉行線上法說會，發言人李超儒表示，要維持子公司新光人壽資本適足率（RBC）在200％以上，及資產、淨值持續成長，「每年合適的增資是可期待、每年不逾100億元」，且規劃以普通股方式募資，但確切時點及金額要待董事會通過。

新光金2020年才以普通股及乙種特別股募資132.66億元，全數用來增資新光人壽。李超儒表示，新壽目前首要任務就是累積CSM（契約服務利潤），每年要逾300億元，加上資產亦要增加，所以每年合理增資是可期的，另外是新光銀行亦要維持放款成長8％以上，所以新光金至少2021年也會有普通股增資計畫。

新光金首季稅後獲利94.4億元，較去年同期成長23.7％，每股稅後盈餘（EPS）為0.72元，3月底合併淨值達2,313.8億元，每股淨值則為17.34元。若以前4月來看，金控累計稅後已賺115.52億元，EPS為0.89元。

新光人壽首季實現179.34億元的證券資本利得，與去年同期金額差不多，首季新壽稅後獲利68.7億元，較去年同期成長2.2％，而新壽首季避險後資金收益率達4.31％。

新壽今年首季經常性收益率為3.05％，比去年底的3.65％，降60個基本點（1基本點等於0.01百分點），新光金發言人李超儒表示，比去年第一季是由4.1％降到3.36％，降74點，今年首季經常性收益率跌幅有收歛。

李超儒表示，3月底新壽帳上累積7％的現金（約2,215億元），會伺機強化固定收益資產的投資。

新光人壽2020年底隱含價值（EV）為3,094億元，較前一年底成長6％，若以新壽股數來看，每股EV為46.4元，若以新光金控股數來看，則每股EV為23.2元，是27日新光金收盤價9.33元的2.49倍。

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