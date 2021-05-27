美國聯準會（Fed）釋出縮減購債訊號，但著眼於會不會貿然調整貨幣政策，美債殖利率本月震盪走低，美元則持續走弱，加上能源及原物料等價格走揚，提振5月新興市場債績效亮眼，以當地貨幣新興債基金平均上漲1.22％居冠，歐洲高收債基金持續受惠歐元升值挹注，平均上漲0.97％居次。

反觀美股5月走勢居高大幅震盪，美國高收益債走勢持平，加上美元貶值影響，壓抑美國美元平衡混合型及美國高收益債券基金本月平均下跌0.47％、表現居末，但美國美元平衡混合型今年來仍以高於5％的績效領先。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，強勁的經濟和市場數據符合去年以來的投組調整方向，即景氣邁向復甦，但面對疫情仍保持謹慎，目前認為通膨上升的問題不大，面對多變環境，主動式策略有望掌握較多的優勢，持續看好金融、工業、醫療保健技等產業中的投資機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，市場相當關注於通膨，有些導因於半導體短缺，或其他商品交貨受阻引發價格上漲，但更應關注損益兩平的通膨率水準，已升破5年新高，並往10年高點前進，實已反應Fed成功提升通膨，也反應短期供貨短缺等供給面限制狀況。

(工商 )